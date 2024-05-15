Motokurye Ata Emre Akman sokak ortasında defalarca bıçaklanıp öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.