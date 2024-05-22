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Ankara'da fırtına ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi! Sürücüler zor anlar yaşadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Ankara’da fırtına ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara'nın Polatlı ilçesinde fırtınanın etkisiyle yer yer oluşan toz bulutları trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

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