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Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında güldüren diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında güldüren diyalog: Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençleri ve sporcuları kabul etti. Kabulde milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk ve Başkan Erdoğan arasında geçen sohbet salondakileri güldürdü.

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