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Adana'da tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla saldırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
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Adana’da tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla saldırdı

Adana’da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

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