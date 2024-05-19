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Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden, sunucu Erkan Yolaç, Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedildi. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, taziyeleri usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç ile kızı Göksu Yolaç kabul etti.

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