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Kırıkkale'de "Ormanların hayaleti" vaşak, bozkır topraklarında

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Kırıkkale’de Ormanların hayaleti vaşak, bozkır topraklarında

Kırıkkale'de ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

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