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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda kaza; atlar çarpıştı, 2 jokey düştü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda kaza; atlar çarpıştı, 2 jokey düştü

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan 'Maiden' yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.

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