18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da boz ayının orman gezintisi fotokapana yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
ABONE OL
Sakarya’da boz ayının orman gezintisi fotokapana yansıdı

Sakarya’da ormanda gezintiye çıkan boz ayının gezintisi doğasever vatandaşın kurduğu fotokapana yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör