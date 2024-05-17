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Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da metrobüsün en yoğun olduğu duraklardan olan Mecidiyeköy'de meydana gelen yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Durakta büyük kalabalık oluşurken, vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapıldı.

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