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Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu

Samsun'da yaşayan 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu. Temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker olan vatandaşların sevinçleri ve mutlulukları yüzlerinden okundu.

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