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Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Kars’ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Bazı bölgelerde yağmur ve eriyen karlardan oluşan göletlerde kuşlar yiyecek aradı.

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