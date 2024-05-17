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Amasya'da evinde yangın çıkan 94 yaşındaki kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Amasya’da evinde yangın çıkan 94 yaşındaki kişi öldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında, 94 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

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