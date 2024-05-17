Avcılar'da restoranda yangın
İstanbul Avcılar'da bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 1 kadın dumandan etkilendi. Restoran sahibi çift ise söndürme çalışmalarını gözyaşları eşliğinde izledi.
Avcılar'da bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kadına ambulansta müdahale edildi. Restoranın sahibi çift, söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda çıktı.
Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.
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