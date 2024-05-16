Turkuvaz Medya’ya en çok kadın istihdamı ödülü!

Turkuvaz Medya, "Yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirketi" ödülüne layık görüldü.

Ödülü törene ekibi ile birlikte katılan Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil aldı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödül töreninde konuşan Çil, "Geçen yıl bu salonda yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl almış olduğumuz ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Çünkü kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını, iş fırsatlarını sunmaya bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.