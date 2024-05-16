Turkuvaz Medya’ya en çok kadın istihdamı ödülü!
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma Ödüllleri" sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya, "Yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirketi" ödülüne layık görüldü. Ödülü, törene ekibi ile birlikte katılan Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil aldı. Çil, "Bizleri çok gururlandırdı. Kadınlar dokundukları her yeri değiştirdi." ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma Ödüllleri" bu yıl da sahiplerini buldu.
Turkuvaz Medya, "Yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirketi" ödülüne layık görüldü.
Ödülü törene ekibi ile birlikte katılan Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil aldı.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Ödül töreninde konuşan Çil, "Geçen yıl bu salonda yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl almış olduğumuz ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Çünkü kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını, iş fırsatlarını sunmaya bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.
"KADINLAR DOKUNDUKLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Arzu Çil, "Bizleri çok gururlandırdı. Kadınlar medya grubunda bence dokundukları her şeyi değiştirdi." dedi.
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