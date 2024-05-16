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Düzce'de tırın taşıdığı konteyner yola devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Düzce’de tırın taşıdığı konteyner yola devrildi

Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü.

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