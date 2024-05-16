Akıllara durgunluk veren olay! Gece vakti 300 bin TL dolandırıldı ne olduysa 10 dakika içinde oldu

10 DAKİKADA 300 BİN TL'LİK İŞLEM YAPMIŞLAR

Olayın gece uyurken meydana geldiğini belirten Ali Akbaş, "Telefonum arızalandı ve tamir için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bana sorunu giderdikten sonra teslim etti. Ben de tekrar programları yükledim. Yüklediğimde büyük bir sorun ile karşılaştım. Telefonum ele geçirilmiş. İznim olmadan hesaplarıma giriş yapılmış. Hesabımdan hem nakit para hem de kredi çekilmiş. Yaklaşık 300 bin lira mağduriyetim söz konusudur. Benim adıma maaşımı aldığım özel bir bankadan kredi çekmişler. Sanki işlemi ben yapıyormuşum gibi hesabımı ele geçirip onay vermişler. 10 dakika 300 bin liralık işlem yaptılar. Olayı fark ettikten sonra polis merkezine gittim, ifade verdim ve şikayette bulundum. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve olayın ayrıntılarını öğrendim. Onlarda hemen hesabımı bloke ettiler. Şuan süreci bekliyoruz" dedi.