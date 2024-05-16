Akıllara durgunluk veren olay! Gece vakti 300 bin TL dolandırıldı ne olduysa 10 dakika içinde oldu
Dolandırıcılar Elazığ’da yaşayan Ali Akbaş isimli vatandaşın gece vakti mobil bankacılık uygulamasına erişerek dakikalar içerisinde hesabı boşalttı. 300 bin TL dolandırılan Akbaş, Adına çekilen kredi ile ek limitindeki paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre Ali Akbaş'ın (48) hacklenen telefonundan 4 Mayısta gece 02.47'de mobil bankacılık hesabına girildi. Dolandırıcılar ilk olarak Akbaş adına kredi çekti. Kredi çekmenin yanı sıra nakit avans hesabını da kullanan dolandırıcılar, 10 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin lirayı parça parça olmak üzere farklı şahısların hesaplarına gönderdi.
SABAH UYANDIĞINDA ŞOKE OLDU
Sabah kalktığında telefonu açılmayan Akbaş, bozulduğunu düşünerek tamir için tamirciye götürdü. Herhangi bir arıza bulamayan telefoncu, virüs girmiş olabileceğini değerlendirerek telefona format attı. Ardından eve gelerek mobil banka hesaplarını geri yükleyen ve giriş yapan Akbaş, neye uğradığını şaşırdı.
Hesabının ekside olduğunu ve kredi çekildiği gören Akbaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı zamanda banka ile görüşen Akbaş'ın hesabı bloke edildi. Asgari ücret ile çalıştığını ve bu kadar parayı ödeyecek durumunun olmadığını belirten Akbaş, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.
10 DAKİKADA 300 BİN TL'LİK İŞLEM YAPMIŞLAR
Olayın gece uyurken meydana geldiğini belirten Ali Akbaş, "Telefonum arızalandı ve tamir için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bana sorunu giderdikten sonra teslim etti. Ben de tekrar programları yükledim. Yüklediğimde büyük bir sorun ile karşılaştım. Telefonum ele geçirilmiş. İznim olmadan hesaplarıma giriş yapılmış. Hesabımdan hem nakit para hem de kredi çekilmiş. Yaklaşık 300 bin lira mağduriyetim söz konusudur. Benim adıma maaşımı aldığım özel bir bankadan kredi çekmişler. Sanki işlemi ben yapıyormuşum gibi hesabımı ele geçirip onay vermişler. 10 dakika 300 bin liralık işlem yaptılar. Olayı fark ettikten sonra polis merkezine gittim, ifade verdim ve şikayette bulundum. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve olayın ayrıntılarını öğrendim. Onlarda hemen hesabımı bloke ettiler. Şuan süreci bekliyoruz" dedi.
'HEP OKUYORDUK, BAŞIMIZA GELDİ'
Hesabın ayrıntılarına baktıklarında çekilen paranın nereye gittiğinin belli olduğunu aktaran Akbaş, ''İkinci ve üçüncü şahıslara havale edilerek yapılmış. Banka da başlangıç aşamasında gerekli yazışmaları yaptı. Olay başımıza geldiğinde araştırma yaptık. İkinci ve üçüncü şahısların hesapları kiralanamıyormuş. Biz bunları hep okuyorduk bizimde başımıza geldi. Muhtemelen böyle bir uygulama var. Hesapları birileri adına kiraladılar, bu işlemi gerçekleştirdiler. Benim hesabımdan çekiliyor, başka hesaplara havale yapılıyor'' diye konuştu.
YETKİLİLERE SESLENDİ: MAĞDURİYETİMİ GİDERİN
Yaklaşık bir ay önce bir program indirdiğini vurgulayan Akbaş, ''Ondan olacağını düşünmüyorum. Programı da olay gerçekleşmeden bir hafta önce silmiştim. Mailime de müdahale edilmiş ve gelen kutusundakiler çöp kutusuna atılmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Yapan kişiler profesyonel çalışmış. 10 dakika içerisinde 300 bin lira dolandırdılar. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok. Mağduriyetimin görülmesini ve giderilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.
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