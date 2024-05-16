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İstanbul'da 5 katlı binada doğalgaz patlaması

ahaber.com.tr Ramazan Almaçayır RAMAZAN ALMAÇAYIR
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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İstanbul’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredeki binalarda dairelerin camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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