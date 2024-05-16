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Adana'da su kanalında kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Adana’da su kanalında kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti

Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.

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