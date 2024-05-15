15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksi şoförüne satırlı saldırı! Parmağı koptu

Taksi şoförüne satırlı saldırı! Parmağı koptu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Taksi şoförüne satırlı saldırı! Parmağı koptu

Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA