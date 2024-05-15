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Eskişehir'de evlenmek için durağa ilan astı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Eskişehir’de evlenmek için durağa ilan astı

Eskişehir’de bir otobüs durağına asılan, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" ifadelerini içeren ilanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

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