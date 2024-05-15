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Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Arkadaşının birini öldürdü, diğerini yaraladı

Konya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını iş yerinde av tüfeği ile, diğer bir arkadaşını da cadde üzerine tabancayla vurdu. İş yerinde vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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