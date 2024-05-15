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Son dakika | Başakşehir metro çıkışında el yapımı bomba bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika | Başakşehir metro çıkışında el yapımı bomba bulundu

Son dakika haberi....Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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