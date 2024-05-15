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İstanbul'da taksici dehşeti! Teslimat tartışması kanlı bitti meslektaşını öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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İstanbul’da taksici dehşeti! Teslimat tartışması kanlı bitti meslektaşını öldürdü

Bağcılar’da bir taksici aralarında alacak verecek meselesi yaşanan meslektaşını silahla öldürdü. Şüpheli taksicinin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve sorgusunda, maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve teslimatının sağlanmadığını söylediği öğrenildi.

Olay, 11.05.2024 tarihi saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartıştı. Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş'ın yanına gelip silahla vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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