Isparta’daki 57 kişiye mezar olan uçak kazasında flaş gelişme! Firari hükümlü 17 yıl sonra yakalandı | O detay ele verdi

SAHTE KİMLİK ELE VERDİ

Yapılan kontrollerde söz konusu kişinin fotoğraf değişikliği yapılmış eski tip kimlik verdiğini gören ekipler, belgenin sahte olduğunu belirledi. İncelemede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen kişinin, 30 Kasım 2007'de İstanbul-Isparta seferini yaparken düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılandığı davada hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık A.Ş.'nin ortağı Yavuz Çizmeci olduğu bilgisine ulaşıldı.