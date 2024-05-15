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Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Rize’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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