15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eşini başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!

Eşini başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Eşini başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!

Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA