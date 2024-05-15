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Son dakika: Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika: Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın paniği!

Son dakika haberi: İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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