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Son dakika | Zonguldak'ta maden ocağında göçük

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Son dakika haberi... Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden Şenol Zurnalı (42) hastanede hayatını kaybederken, yaralı kurtulan Savaş Onur (31) tedavi altına alındı.

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