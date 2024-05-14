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Erzurum polisinden metamfetamin operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Erzurum polisinden metamfetamin operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kilo 103 gram metamfetamin ele geçirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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