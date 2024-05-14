14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da 4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

Muğla'da 4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
Muğla’da 4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA