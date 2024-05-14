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Son dakika | Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

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