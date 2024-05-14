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Ataşehir'de güvenlik kamerasını kıran şüpheli park halindeki otomobili yaktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Ataşehir’de güvenlik kamerasını kıran şüpheli park halindeki otomobili yaktı

Ataşehir'de sokağa gelen şüpheli, güvenlik kamerasını kırdıktan sonra park halindeki otomobili yaktı. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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