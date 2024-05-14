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İzmir'de silahlı saldırı şüphelileri saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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İzmir’de silahlı saldırı şüphelileri saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 31 yaşındaki şahsa evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili aranan 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

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