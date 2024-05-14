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Motorlu kuryeyi sokak ortasında defalarca bıçakladı! Balıkesir'deki korkunç anlar güvenlik kamerasında...

DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Motorlu kuryeyi sokak ortasında defalarca bıçakladı! Balıkesir’deki korkunç anlar güvenlik kamerasında...

Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, sokakta E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Balıkesir'de bir zincir restoranda motorlu kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİR ANDA ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada soruşturma sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düşmesi görülüyor.

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