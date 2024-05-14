Motorlu kuryeyi sokak ortasında defalarca bıçakladı! Balıkesir’deki korkunç anlar güvenlik kamerasında...

BİR ANDA ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.