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Antalya'da sahte doktor skandalı! Ruhsatsız muayenehaneye baskın düzenlendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Antalya’da sahte doktor skandalı! Ruhsatsız muayenehaneye baskın düzenlendi

Antalya Konyaaltı'nda İran asıllı bir kişinin sosyal medyadan doktor olarak tanıtarak işlem yaptığı muayenehanesine ekipler tarafından baskın yapıldı. Sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimde muayenehanenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İş yeri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Sahte dokto skandalı bu kez Antalya'da yaşandı. Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İran asıllı bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisini doktor olarak tanıtması üzerine harekete geçti ve adresini tespit etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Liman Mahallesi'ndeki iş yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim gerçekleştirildi.

İŞ YERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda; 10 kullanılmış, 5 açılmamış dolgu maddesi, 1'i kullanılmış 3 serum, 2'si kullanılmış 3 botoks ürünü, 9 dolgu çözücü flakon, 6 lokal anestezik ampul, 1 bölgesel uyuşturucu sprey, 1'i açılmış 9 gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, 5'i açılmış 20 adet saç dökülmesi engelleyici solüsyon, 11 yağ eritici solüsyon flakonu, 1'i açılmış 2 adet şişlik ve koyu halka onarımı için kullanılan ürün, 3'ü açılmış 8 adet yüz serumu, 41 kan tüpü, 24 içinde sıvı bulunan kan tüpü, 16 intraket (damar yolu açmak için kullanılan aparat), 5 kutu şırınga, 8 kutu iğne ucu, 4 kapalı serum seti, kan almak için kullanılan aparatlar ve santrifüj cihazı (tüpe alınan kanları ayrıştırmak için kullanılan cihaz) ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

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