Alibeyköy’deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Vatmana istenilen hapis cezası belli oldu

İddianamede, sanığın üzerine atılı suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeni ile dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği ancak müzakereler neticesinde uzlaşmanın sağlanamadığına dikkati çekilerek, sanık Özcan hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan takipsizlik kararı verildiği de kaydedildi.