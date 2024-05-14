Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Vatmana istenilen hapis cezası belli oldu
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada, vatman Semi Özcan'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Aralık 2022'de Eyüpsultan'da meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, 10 kişi "müşteki", vatman Semi Özcan ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
Müştekilerden Ünal Koçkesen'in kullandığı İETT otobüsü ile sanık Semi Özcan'ın idaresindeki Alibeyköy Cibali T5 hattında sefer yapan tramvayın kırmızı ışık kuralına uymaması sonucu Namık Kemal Caddesi'nde çarpıştığı ifade edilen iddianamede, 3 müştekide kırık, 7 müştekide basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma olduğu belirtildi.
İddianamede, sanığın üzerine atılı suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeni ile dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği ancak müzakereler neticesinde uzlaşmanın sağlanamadığına dikkati çekilerek, sanık Özcan hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan takipsizlik kararı verildiği de kaydedildi.
Sanık Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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