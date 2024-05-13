Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi!
Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ise sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçede dün akşam saatlerinden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Özerli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan köprü dere taşma tehlikesinden dolayı trafiğe kapatıldı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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