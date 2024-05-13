İzmir’de sokakta silahlı saldırı! Kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı

Tabancadan çıkan 5 mermiden 3'ü O.K.'nin vücuduna isabet ederken, yaralanan genç kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Bu esnada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.