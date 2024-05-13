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Tokat'ta katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Tokat’ta katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza Tokat'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Katliam gibi kaza Tokat'ta 23:20 sıralarında Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde yaşandı.



İddiaya göre Niyazi Doğan idaresindeki 60 AFA 456 plakalı Peugeot marka araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki 60 BD 611 plakalı Mercedes markalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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