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Bursa'da facia teğet geçti! Mudanya yolunda alkollü yaya paniği

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Bursa’da facia teğet geçti! Mudanya yolunda alkollü yaya paniği

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araçların çok yoğun ve süratli şekilde geçtiği Mudanya Yolu'nda büyük tehlikeler atlatarak karayolundan geçmeyi başarırken görenlerin yürekleri ağzına geldi.

Olay, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan şahıs, arabaların çok yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek istedi.

Bir süre yolda bekleyen şahıs, orta refüje geçmeyi başarsa da bir çok tehlikeler atlattı.

Bir süre yolun orta refüjünde bekleyen şahıs, daha sonra yine süratli şekilde gelen araçlara aldırış etmeyerek tehlikeli şekilde karşıya geçti.

Bir süre yolda duran şahıs daha sonra gözden kayboldu.

Facia teğet geçti! Alkollü yaya paniğiFacia teğet geçti! Alkollü yaya paniği FACİA TEĞET GEÇTİ! ALKOLLÜ YAYA PANİĞİ

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