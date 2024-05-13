Bursa'da facia teğet geçti! Mudanya yolunda alkollü yaya paniği
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araçların çok yoğun ve süratli şekilde geçtiği Mudanya Yolu'nda büyük tehlikeler atlatarak karayolundan geçmeyi başarırken görenlerin yürekleri ağzına geldi.
Olay, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan şahıs, arabaların çok yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek istedi.
Bir süre yolda bekleyen şahıs, orta refüje geçmeyi başarsa da bir çok tehlikeler atlattı.
Bir süre yolun orta refüjünde bekleyen şahıs, daha sonra yine süratli şekilde gelen araçlara aldırış etmeyerek tehlikeli şekilde karşıya geçti.
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