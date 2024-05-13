Niğde'de kendisinden haber alınmayan müzisyenden acı haber! Ölü bulundu
Niğde'de 40 yaşındaki müzisyenden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren polisler müzisyen Muammer K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kartal Sokak üzerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Muammer K.'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbarın ardından ikamete sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ BULUNDU
Ekiplerin çağrısına yanıt alınamaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi. Ekipler; Muammer K.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muammer K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRMİŞ
İlk belirlemelere göre, epilepsi krizi geçirdiği belirtilen Muammer K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Muammer K.'nin düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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