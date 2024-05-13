Niğde’de kendisinden haber alınmayan müzisyenden acı haber! Ölü bulundu

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRMİŞ

İlk belirlemelere göre, epilepsi krizi geçirdiği belirtilen Muammer K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Muammer K.'nin düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.