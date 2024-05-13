Çamaşır makinesine gizledikleri silahlarla yakalandılar
İzmir'de polisin yaptığı uygulama ve ardından eve düzenlenen operasyonda, bir kısmı çamaşır makinesine gizlenmiş 1'i kurusıkı, 8 tabanca ve çeşitli silah parçalarıyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Motosikletli polis timi 'Yunus' ekipleri, Bornova ilçesinde yaptıkları uygulamada 2 kişinin üzerinde 1'i kurusıkı, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturmada, yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, çamaşır makinesine gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.
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