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Şanlıurfa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Şanlıurfa’da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu.

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