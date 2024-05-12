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Malatya'da feci kaza! Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 1 ölü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Malatya’da feci kaza! Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 1 ölü

Malatya’da hemzemin geçitte yolcu treninin çarpıp sürüklediği otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Alper Efe E. (17) hayatını kaybetti.

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