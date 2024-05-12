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Yalova'da sahipsiz valiz paniği! Alarm verildi bomba imha uzmanları geldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Yalova’da sahipsiz valiz paniği! Alarm verildi bomba imha uzmanları geldi

Yalova'da en işlek caddelerden biri olan Gazipaşa'da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz büyük paniğe neden oldu. Bölgede alarm durumu verilirken, güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından valiz fünye ile patlatıldı.

Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa'da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.

Olay, geç saatlerde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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