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Hatay'da deprem konutları hızla yükseliyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Hatay’da deprem konutları hızla yükseliyor

Geçtiğimiz yıl merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da deprem konutlarının yapımına tam gaz devam ediliyor. 200 bini aşkın binanın hasar gördüğü ve yıkıldığı bölgede yapılan yeni konutlar yükselmeye devam ediyor.

Asrın felaketinde etkilenen illerin başında yer alan Hatay'da konut seferberliği son sürat devam ediyor. Medeniyetlerin beşiği, her köşe başında tarihin fısıltılarının duyulduğu Hatay, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğradı. 209 bin 208 bina hasar gördü ve 13 bin 889 bina yıkıldı.



Sabah'ın haberine göre Hatay'ın ihya ve inşası için Altınözü, Arsuz, Antakya, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, İskenderun, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ ilçelerinde kalıcı konutların yapımına devam ediliyor.



Bir yıl içinde yapılması planlanan 100 bin 335 konuttan 10 bin 831'inin yapımı tamamlanıp hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Ayrıca 8 bin 83 kalıcı köy konutu yapılması planlanıyor. Hatay'da yüzler yeniden gülüyor, insanlar geleceğe yeniden umutla bakıyor.



Deprem konutlarının inşasının gece gündüz demeden sürdüğünü belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bin 240 şantiyemizde 110 bin kişi çalışıyor" dedi.

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