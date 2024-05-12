Hatay’da deprem konutları hızla yükseliyor

Asrın felaketinde etkilenen illerin başında yer alan Hatay'da konut seferberliği son sürat devam ediyor. Medeniyetlerin beşiği, her köşe başında tarihin fısıltılarının duyulduğu Hatay, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğradı. 209 bin 208 bina hasar gördü ve 13 bin 889 bina yıkıldı.