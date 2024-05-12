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Adana'da 7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü: 2'si ağır 6 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Adana’da 7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü: 2’si ağır 6 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobil birbirine girince olan oldu. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralanırken kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.

Kaza Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkiinde otoyolda meydana geldi. 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İddiaya göre, 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler olaya hemen 112'ye bildirdi.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Ambulans ile 2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza yeri savaş alınana döndü.

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