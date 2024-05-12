Adana’da 7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü: 2’si ağır 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Ambulans ile 2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza yeri savaş alınana döndü.