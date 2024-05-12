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Elazığ'da aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Elazığ’da aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

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