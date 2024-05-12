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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde

İstanbul'da son dönemlerde etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre 12 Mayıs 2024 itibarıyla ortalama doluluk yüzde 82,93 olarak ölçüldü.

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