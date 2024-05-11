Antalya’da katliam gibi kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Kazaya karışan ve yaralanan öğrenci grubunun Ortaca'dan Antalya'ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde bulundukları Midibüsün kaza yaptığı öğrenildi.

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